Донские машиностроители предлагают субсидировать вывоз техники за рубеж до 2035 года

Ассоциация машиностроителей «Росспецмаш» предложила выделять из бюджета по одному млрд руб. ежегодно до 2035 года на субсидирование экспорта отечественной техники. Об этом сообщил портал «161.ру» со ссылкой на руководителя организации Константина Бабкина.

По словам эксперта, подобная инициатива связана с трудностями на внутреннем рынке.

Глава «Росспецмаша» также заявил, что страна не нуждается в импорте зарубежной самоходной техники, которую производят и в России.

«За прошедшие три года компания «Ростсельмаш» не реализовала в Европу ни одного трактора или комбайна, при этом объем экспортных поставок сократился до 8%»,— уточнил господин Бабкин.

