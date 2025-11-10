Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реконструкцию парка в Миллерово завершат в 2028 году

Благоустройство парка им. Романенко в Миллерово планируют завершить в конце 2028 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Проект столкнулся с серьезными сложностями: трижды менялась проектная документация, были судебные разбирательства с подрядчиком, контракт в итоге расторгнут. На сегодня выполнено только 15% работ»,— отметила госпожа Пшеничная.

На данный момент получено положительное заключение экспертизы по новой проектной документации. Подготовлены предложения о выделении финансирования из областного бюджета на 2026-2028 годы.

После подтверждения финансирования будет выбран новый подрядчик. Пока же, муниципалитету поручено привести в порядок центральную аллею и всю территорию парка.

Наталья Белоштейн

