«Ангара» просит рассмотреть иск о взыскании ущерба природе в обычном порядке

В арбитражный суд Иркутской области поступило ходатайство АО «Ангара» о рассмотрении иска минсельхоза Амурской области по общим правилам, следует из картотеки суда.

Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре министерство направило в суд иск о взыскании с «Ангары» 535 тыс. руб. в качестве ущерба лесным насаждениям, после крушения пассажирского самолета авиакомпании в июле 2025 года. Суд приступил к рассмотрению заявления в упрощенном производстве. В конце месяца Росавиация аннулировала сертификат организации на выполнение коммерческих перевозок. До конца года авиакомпания продолжит выполнять санитарные рейсы и осуществляться авиационные работы по охране лесов от пожаров.

24 июля в Амурской области при посадке разбился самолет Ан-24, летевший из Хабаровска в Тынду. Все 48 человек, находившиеся на борту, погибли.

Александра Стрелкова