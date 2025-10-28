С авиакомпании «Ангара» требуют возместить ущерб лесу после крушения самолета

Министерство лесного хозяйства Амурской области требует взыскать с иркутской авиакомпании «Ангара» 535 тыс. руб. в качестве ущерба, причиненного лесным насаждениям в результате крушения пассажирского самолета в июле 2025 года. Соответствующий иск поступил в арбитражный суд Иркутской области 2 октября, 21 октября заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Ан-24, эксплуатировавшийся с 1976 года, разбился 24 июля, совершая полет по маршруту Хабаровск—Благовещенск—Тында. Все 48 человек, находившиеся на борту, погибли. По одной из версий, самолет из-за плохой видимости не попал в полосу. После крушения Росавиация аннулировала сертификат на выполнение коммерческих авиаперевозок «Ангары».

Иркутская авиакомпания «Ангара» работает с 2000 года. Перевозчик выполняет рейсы из Иркутска в северные города Приангарья, обслуживает внутренние воздушные маршруты в Бурятии и других дальневосточных регионах. В парке компании самолеты Ан-24, Ан-26–100, а также вертолеты Ми-8 различных модификаций. Входит в группу компаний «Истлэнд», учредителем и руководителем которой является экс-губернатор Иркутской области (с 2012 по 2015 год) Сергей Ерощенко.

Лолита Белова