Медианная зарплата в Ростовской области выросла на 18% в октябре 2025 года

Медианная предлагаемая зарплата в Ростовской области в октябре 2025 года составила 72,9 тыс. руб. Это на 18% выше показателя октября 2024 года (61,7 тыс. руб.) и на 13% больше январского уровня текущего года (64,5 тыс. руб.). Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

По информации аналитиков, лидером по доходам в регионе остается высший и средний менеджмент со средней зарплатой 133,9 тыс. руб. Второе место занимают транспорт и логистика — 117 тыс. руб. Далее следуют автобизнес (113,8 тыс. руб.), сельское хозяйство (112,6 тыс. руб.) и строительство с недвижимостью (109,8 тыс. руб.).

Наибольший рост по сравнению с прошлым годом показал административный персонал — прибавка составила 34,9 тыс. руб., сельское хозяйство с увеличением на 31,2 тыс. руб. и автобизнес, с прибавлением 21,6 тыс. руб.

Среди конкретных профессий самую высокую зарплату предлагают дата-сайентисту — 275 тыс. руб., руководителю групп разработки — 250 тыс. руб., водителям — 210 тыс. руб. В топ-5 высокооплачиваемых специалистов также вошли геологи (206,9 тыс. руб.) и коммерческие директора (200 тыс. руб.).

По уровню средней предлагаемой зарплаты Ростовская область заняла второе место в ЮФО. Регион уступил только Краснодарскому краю (73,7 тыс. руб.), опередив Волгоградскую (64,8 тыс. руб.) и Астраханскую (64,4 тыс. руб.) области, Адыгею (60,2 тыс. руб.) и Калмыкию (54,9 тыс. руб.).

Валентина Любашенко