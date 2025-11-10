СК начал расследование из-за отказа в лекарстве ребенку-инвалиду на Дону

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отказа ребенку-инвалиду в Ростовской области в лекарственном препарате. Об этом сообщает информационный центр центрального аппарата ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В СК обратилась мать 11-летнего ребенка с просьбой оказать содействие в получении препарата. По ее информации, лекарственный препарат сыну-инвалиду не выдавался более полугода, несмотря на судебное решение.

В региональном следственном управлении организована процессуальная проверка. О ее результатах будет доложено главе ведомства.

Наталья Белоштейн