Дагестан увеличил экспорт рыбной продукции на 63%

В январе-сентябре 2025 года Дагестан экспортировал 1,2 тыс. т рыбной продукции, что на 63% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было отгружено 753 т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные главы комитета по рыбному хозяйству республики Хадижат Шамхаловой.

Основными импортерами дагестанской рыбной продукции являются Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Белоруссия и Грузия. Экспортерами выступают компании «Каспийский берег», «Каспий рыба», «Дары Каспия» и «Посейдон».

По информации госпожи Шамхаловой, в 2026 году в республике планируется увеличить переработку рыбы на 10-15%.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что за первые девять месяцев года производство рыбы в Дагестане выросло на 12,1% и достигло 7,4 тыс. т против 6,6 тыс. т за тот же период 2024 года. Из этого объема реализовано 556 т рыбы.

Наталья Белоштейн