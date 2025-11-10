Дагестан увеличил экспорт рыбной продукции на 63%
В январе-сентябре 2025 года Дагестан экспортировал 1,2 тыс. т рыбной продукции, что на 63% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было отгружено 753 т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные главы комитета по рыбному хозяйству республики Хадижат Шамхаловой.
Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ
Основными импортерами дагестанской рыбной продукции являются Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Белоруссия и Грузия. Экспортерами выступают компании «Каспийский берег», «Каспий рыба», «Дары Каспия» и «Посейдон».
По информации госпожи Шамхаловой, в 2026 году в республике планируется увеличить переработку рыбы на 10-15%.
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что за первые девять месяцев года производство рыбы в Дагестане выросло на 12,1% и достигло 7,4 тыс. т против 6,6 тыс. т за тот же период 2024 года. Из этого объема реализовано 556 т рыбы.