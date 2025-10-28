Производство рыбы в Дагестане выросло на 12%

Производство рыбы в Дагестане за январь-сентябрь 2025 года выросло на 12,1% и достигло 7,4 тыс. тонн против 6,6 тыс. тонн за тот же период 2024 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комитет по рыбному хозяйству.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из этого объема реализовано 556 тонн рыбы. В структуре выращенной продукции лидируют частиковые рыбы — 5,3 тыс. тонн, куда входят карп (1,64 тыс. тонн), белый амур (1,8 тыс. тонн), толстолобик (1,85 тыс. тонн) и клариевый сом (48 тонн). Осетровых выращено 818,4 тонн, форели — 1,21 тыс. тонн. По сравнению с 2024 годом производство форели в регионе более чем удвоилось: за 9 месяцев 2024 года было произведено 412 тонн, а в 2025 году — 995 тонн. Рост обеспечил инвестиционный проект ООО «Ирганайская форель» и развитие аквакультуры в горной части Дагестана. Общий план на 2025 год — увеличить производство рыбы на 19,4% до 8 тыс. тонн.

В сфере переработки рыбы регион также показывает значительный рост. По данным на август 2025 года переработано около 4 тыс. тонн, что на 14% превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Из переработанной продукции 3,4 тыс. тонн составляла рыба местного происхождения, а 550,6 тонн привезена из других регионов России. Такой рост связывают с расширением перерабатывающей инфраструктуры, увеличением холодильных мощностей, а также поддержкой со стороны субсидий на приобретение современного оборудования. В Дагестане работает 18 перерабатывающих предприятий, число которых за год удвоилось. В ближайшие месяцы планируется запуск нового завода в Кизлярском районе по производству консервов и модернизация существующих цехов.

Станислав Маслаков