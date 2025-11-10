Украинцы должны прислушиваться к президентам России и Белоруссии, поскольку в этих странах их не считают людьми «второго сорта». Об этом заявил бывший лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

«Заявления Александра Лукашенко и Владимира Путина дают украинцам четкий сигнал, что ни в России, ни в РБ (Республика Беларусь. —“Ъ”) их не считают вторым сортом, который обязан умереть за интересы коллективного Запада»,— пишет господин Медведчук в авторской статье на российской платформе «Смотрим».

Экс-лидер ОПЗЖ призвал украинцев принять предложение президента Белоруссии о переезде в республику. Виктор Медведчук считает, что такое предложение «очень кстати» и может помочь украинцам сохранить свою идентичность на фоне сокращения поддержки беженцев в Европе. «В Белоруссии с ними никто не будет экспериментировать и выводить из них породу боевых бандеровцев», — заявил господин Медведчук.

В августе власти Украины сняли запрет на выезд из страны мужчин в возрасте 18-22 лет, после чего страну покинули более 100 тыс. человек. Большинство беженцев направились в Польшу и Германию. Это усилило тенденцию к ухудшению отношения европейцев к эмигрировавшим украинцам.

