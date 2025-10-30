Украинские беженцы перешли возрастные границы

Решение властей Украины разрешить выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет привело к резкому увеличению потока беженцев в Польшу и Германию. В европейских столицах этому оказались не рады: ситуация только усилила тенденцию к ухудшению отношения европейцев к эмигрировавшим украинцам. Дискуссии о целесообразности военной поддержки Киева и слишком больших пособиях для украинцев заметно обострились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

Польша и Германия — две страны, которые приняли наибольшее число украинских беженцев с февраля 2022 года. Сейчас в каждой из них проживает не менее миллиона украинцев. С тех пор как в августе Киев снял запрет на выезд из страны для мужчин 18–22 лет, страну покинуло больше 100 тыс. человек, и большинство из них направились по уже известным маршрутам в Берлин и Варшаву. Так, по данным польской пограничной службы, в период с января по август 2025 года, до снятия запрета, в Польшу въехало 45,3 тыс. украинцев в возрасте 18–22 лет. Но за последние два месяца их число подскочило до 98,5 тыс.: ежедневно границу пересекают порядка 1,6 тыс. украинцев.

В Германии абсолютные показатели более скромные, но относительное увеличение потока украинских беженцев в страну выглядит гораздо масштабнее. Если до снятия ограничений в страну еженедельно прибывало около 19 украинцев этой возрастной группы, то в октябре — уже порядка 1,4–1,8 тыс. человек в неделю.

Такой резкий рост притока молодых беженцев вызвал обеспокоенность у европейских властей и критику со стороны политических сил правого толка. В Германии сочли, что решение президента Украины может привести к снижению общественной поддержки Киева в конфликте с Россией. Когда президент Владимир Зеленский подписывал указ, его решение объясняли желанием дать украинской молодежи больше свободы: если убрать давление в виде запрета на выезд, то молодые люди потом вернутся и добровольно пойдут в армию. Тем более что мобилизационный возраст был понижен с 27 до 25 лет.

Сейчас же в Европе сложилось стойкое ощущение, что молодые украинцы не сильно рвутся возвращаться на родину воевать.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы молодые украинцы проводили время в Германии, вместо того чтобы защищать свою страну. Украина принимает собственные решения, но недавние изменения в законодательстве привели к тенденции увеличения масштабов эмиграции (с Украины.— “Ъ”), с которой мы должны бороться»,— заявил изданию Politico Юрген Хардт, член фракции ХДС/ХСС, занимающийся вопросами внешней политики.

Поддержал его и лидер христианских социалистов, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, который призвал и вовсе запретить въезд молодых украинцев в Европу. «Никому не поможет, если еще больше молодых людей из Украины приедут в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину»,— указал он.

Аналогичная риторика звучит и в Варшаве. «Польша не может продолжать быть убежищем для тысяч мужчин, которые должны защищать свою страну, и в то же время перекладывать на польских налогоплательщиков расходы, связанные с дезертирством этих людей»,— отметила в официальном заявлении ультраправая партия «Конфедерация», третья по популярности политическая сила в стране.

Эти заявления ложатся на благодатную почву: первоначальное радушие при приеме украинских беженцев постепенно сменилось усталостью от эмигрантов. Все активнее ведутся дискуссии о хорошей жизни украинцев в Европе за счет пособий, которые европейские граждане оплачивают из своего кошелька.

Так, по данным центра изучения общественного мнения CBOS, 50% поляков считают, что проживающие в стране украинцы получают слишком много помощи от государства. Издание Foreign Policy со ссылкой на главу варшавской ассоциации «Никогда больше» Рафала Панковского отмечает возросшее число обращений от украинцев с жалобами на дискриминацию. Люди жалуются на то, что сталкиваются с оскорблениями, когда начинают говорить на украинском в общественных местах. И хотя пока это немногочисленные случаи, тенденция налицо.

Аналогичная картина складывается и в Германии, где, в отличие от Польши, наблюдаются серьезные проблемы с трудоустройством украинцев. Если в соседней стране работу нашли более 60% беженцев, то в Германии этот показатель еле-еле пересекает отметку в 30%, являясь одним из самых низких в Европе. При этом Берлин одобрил украинцам один из наиболее привлекательных соцпакетов: они наравне с немцами имеют право на гражданское пособие в размере €563 (остальные беженцы получают по €441), а также на компенсацию проживания и медицинских расходов. Более того, при планировании новым немецким правительством во главе с канцлером Фридрихом Мерцем бюджета на следующий год выяснилось, что именно украинцы, а не немцы стали основными получателями таких выплат. Это породило призывы лишить их преференций и в конечном итоге переросло в инициативу по изменению самой системы выдачи пособий.

После того как реформа пройдет согласование в Бундестаге, гражданское пособие перестанет существовать, и на смену ему придет базовое пособие для соискателей работы с жесткими критериями выдачи.

Похожая динамика, отмечает Foreign Policy, может сформироваться и в других странах Центральной и Восточной Европы. Прежде всего в Чехии, где победу на парламентских выборах одержала правая партия ANO во главе с Андреем Бабишем. В ходе предвыборной кампании политик не раз обращался к этой теме, и после формирования правительства может начать реализовывать свои идеи. В этом контексте издание напоминает, что Польша совершила окончательный разворот в сторону уменьшения льгот для украинцев именно после прихода к власти нового президента Кароля Навроцкого. Кроме того, подобный подход практикует Венгрия, и, вероятно, эту же практику может перенять и Словакия.

Таким образом, если нарратив о нежелании украинцев сражаться за свою страну будет укрепляться, это непременно скажется на жизни миллионов беженцев в европейских странах.

Вероника Вишнякова