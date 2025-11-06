Лукашенко пригласил украинцев в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинцев эмигрировать в республику. Об этом господин Лукашенко заявил на церемонии открытия обновленного моста через реку Припять.

«Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем,— заявил глава государства (цитата по БелТА).— Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам в плане образования, здравоохранения».

По словам Александра Лукашенко, многие прибывшие из Украины мигранты уже работают в Белоруссии, в частности, в Гомельской области. Президент назвал украинцев благом для республики. Господин Лукашенко описал этот народ как трудолюбивых, понимающих белорусов и говорящих с ними на одном языке людей.