На Дону провели 295 тысяч рейдов против нелегальной миграции в 2025 году

В Ростовской области число фактически выдворенных иностранных граждан снизилось на 11,5% за десять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу МВД.

По информации ведомства, за указанный период из региона депортировали 1,9 тыс. человек, что на 249 меньше показателя 2024 года. При этом органы внутренних дел вынесли втрое меньше решений о наложении административных штрафов за нарушение миграционного режима — 837 против 2,3 тыс. в 2024 году.

«На территории области поставили на миграционный учет 93,5 тыс. иностранцев. Больше всего прибыло граждан Узбекистана — 22,3 тыс. человек, Таджикистана — свыше 8 тыс., Киргизии — около одной тыс. Сотрудники полиции организовали более 295 тыс. проверок на жилых объектах, предприятиях и рынках. В ходе рейдов выявили свыше 15 тыс. административных правонарушений в сфере иммиграционного контроля», — говорится в сообщении.

В МВД уточнили: «За январь-октябрь 2025 года направили 2,4 тыс. представлений о запрете въезда в Россию. Также 778 лицам урезали сроки временного пребывания в стране, 38 мигрантов отправили на родину принудительно».

Валентина Любашенко