Рублевые облигации эмитентов, торгуемые на Мосбирже

Эмитент Выпуск Объем в обращении (млрд руб.) Купон (%) Дата погашения Дата оферты Дюрация (лет) Цена ср.взв. (%) Доходность ср.взв. (%) Первый эшелон Газпромбанк ГПБ003P01P 3,4 12 27.09.33 31.03.27 1,31 95,36 16,43 МТС МТС 1P-29 15 14 17.08.30 11.03.27 1,22 98,58 16,28 «Газпром» ГазпромКP5 30 9,8 20.04.28 27.04.27 1,38 93 16,08 ИКС5 ИКС5Фин3P7 21 13,25 04.12.34 19.07.27 1,52 97,38 16,08 Сбербанк sВЭБ2P-33 50 10,2 15.07.27 1,53 92,64 15,86 ВЭБ ВЭБ 1P-19 15 6,59 10.06.27 1,48 88,17 15,8 ИКС5 ИКС5Ф3P11 15 17,25 02.03.35 17.03.27 1,21 103,06 15,79 РЖД РЖД Б01P4R 15 14,5 29.07.32 08.02.28 1,93 98,73 15,73 Второй эшелон АФК «Система» Систем1P16 5 10,3 25.11.30 03.06.27 1,43 89,8 19,11 ГТЛК ГТЛК 1P-13 10 9,57 20.01.34 03.02.27 1,18 91,07 18,94 ГТЛК ГТЛК 1P-12 5 9,1 04.11.33 18.11.26 0,97 92,11 18,82 АФК «Система» СистемБ1P4 6,5 21 30.10.26 0,92 103,25 17,99 «Медси» Медси 1P03 3 16,5 28.06.38 14.10.26 0,88 100,12 17,37 ВСК ВСК 1P-02R 7,5 9,55 17.11.26 0,95 93,95 16,8 «Новабев Групп» НоваБевБП5 7 10,85 06.07.27 1,17 94,15 16,71 Третий эшелон ГК «Самолет» СамолетP11 20 26 08.02.28 12.02.27 1,1 103,49 23,79 «Каршеринг Руссиа» iКарРус1P3 4,5 13,7 18.08.27 1,56 88,87 23,47 ТГК-14 ТГК-14 1Р2 2 12,85 27.07.27 1,54 88,35 22,82 «Уральская сталь» УралСт1Р06 1,1 20,5 31.03.28 1,88 99,67 22,75 «Брусника» Брус 2Р04 7,5 21,5 23.07.28 2,07 101,76 22,72 ПКБ ПКБ 1Р-07 1 24,5 09.04.28 1,68 106,94 22,52 «Новосибирскавтодор» NSKATD-03 1,7 26 04.03.28 1,77 110,34 22,4 «ЕвроТранс» sЕвТран2P1 2 16 11.02.31 3 85,17 22,25 «Уральская кузница» Уралкуз1Р3 0,4 20 21.10.27 1,62 100,11 21,86 АБЗ-1 АБЗ-1 2Р04 3 19,5 16.10.28 1,87 100,27 21,17 «Аэрофьюэлз» Аэрфью2Р04 1,6 24,75 19.03.27 1,16 105,97 21,12 Высокодоходные облигации (ВДО) ЛК «Бизнес-Альянс» АЛЬЯНС 1P5 0,04 17 08.05.27 1,3 89,32 28,5 «Квазар Лизин» КВАЗАРЛ-01 0,1 25 31.08.28 1,12 99,62 28,5 СМАК СМАК БП02 0,06 15 17.08.27 1,22 87,77 28,27 «Смарт Финансы» СмартФ1Р02 0,2 19 15.12.26 0,98 94,21 27,58 «Агротек» АГТК БО-02 0,12 15 22.07.27 1,2 88,94 27,52 «Денум Солюшнз» Денум 1Р1 0,1 27 06.07.28 1,92 105,01 27,35 Агентство судебных взысканий АСВ 1Р03 0,08 25,75 15.10.27 1,56 101,76 26,92 ЮУЛЦ ЮУЛЦ 1Р1 0,09 24 29.09.28 1,52 100,08 26,76 Сибирский КХП СибКХП 1P3 0,15 25,5 08.04.29 2,3 102,66 26,73 «ТЕХНО Лизинг» ТЕХЛиз 1P6 0,3 17 24.11.28 2,25 87,68 25,41 Источник: оценки БК «Регион».