Рублевые облигации эмитентов, торгуемые на Мосбирже

|
|Эмитент
|Выпуск
|Объем в обращении (млрд руб.)
|Купон (%)
|Дата погашения
|Дата оферты
|Дюрация (лет)
|Цена ср.взв. (%)
|Доходность ср.взв. (%)
|Первый эшелон
|Газпромбанк
|ГПБ003P01P
|3,4
|12
|27.09.33
|31.03.27
|1,31
|95,36
|16,43
|МТС
|МТС 1P-29
|15
|14
|17.08.30
|11.03.27
|1,22
|98,58
|16,28
|«Газпром»
|ГазпромКP5
|30
|9,8
|20.04.28
|27.04.27
|1,38
|93
|16,08
|ИКС5
|ИКС5Фин3P7
|21
|13,25
|04.12.34
|19.07.27
|1,52
|97,38
|16,08
|Сбербанк
|sВЭБ2P-33
|50
|10,2
|15.07.27
|1,53
|92,64
|15,86
|ВЭБ
|ВЭБ 1P-19
|15
|6,59
|10.06.27
|1,48
|88,17
|15,8
|ИКС5
|ИКС5Ф3P11
|15
|17,25
|02.03.35
|17.03.27
|1,21
|103,06
|15,79
|РЖД
|РЖД Б01P4R
|15
|14,5
|29.07.32
|08.02.28
|1,93
|98,73
|15,73
|Второй эшелон
|АФК «Система»
|Систем1P16
|5
|10,3
|25.11.30
|03.06.27
|1,43
|89,8
|19,11
|ГТЛК
|ГТЛК 1P-13
|10
|9,57
|20.01.34
|03.02.27
|1,18
|91,07
|18,94
|ГТЛК
|ГТЛК 1P-12
|5
|9,1
|04.11.33
|18.11.26
|0,97
|92,11
|18,82
|АФК «Система»
|СистемБ1P4
|6,5
|21
|30.10.26
|
|0,92
|103,25
|17,99
|«Медси»
|Медси 1P03
|3
|16,5
|28.06.38
|14.10.26
|0,88
|100,12
|17,37
|ВСК
|ВСК 1P-02R
|7,5
|9,55
|17.11.26
|
|0,95
|93,95
|16,8
|«Новабев Групп»
|НоваБевБП5
|7
|10,85
|06.07.27
|
|1,17
|94,15
|16,71
|Третий эшелон
|ГК «Самолет»
|СамолетP11
|20
|26
|08.02.28
|12.02.27
|1,1
|103,49
|23,79
|«Каршеринг Руссиа»
|iКарРус1P3
|4,5
|13,7
|18.08.27
|1,56
|88,87
|23,47
|ТГК-14
|ТГК-14 1Р2
|2
|12,85
|27.07.27
|1,54
|88,35
|22,82
|«Уральская сталь»
|УралСт1Р06
|1,1
|20,5
|31.03.28
|1,88
|99,67
|22,75
|«Брусника»
|Брус 2Р04
|7,5
|21,5
|23.07.28
|2,07
|101,76
|22,72
|ПКБ
|ПКБ 1Р-07
|1
|24,5
|09.04.28
|1,68
|106,94
|22,52
|«Новосибирскавтодор»
|NSKATD-03
|1,7
|26
|04.03.28
|1,77
|110,34
|22,4
|«ЕвроТранс»
|sЕвТран2P1
|2
|16
|11.02.31
|3
|85,17
|22,25
|«Уральская кузница»
|Уралкуз1Р3
|0,4
|20
|21.10.27
|1,62
|100,11
|21,86
|АБЗ-1
|АБЗ-1 2Р04
|3
|19,5
|16.10.28
|1,87
|100,27
|21,17
|«Аэрофьюэлз»
|Аэрфью2Р04
|1,6
|24,75
|19.03.27
|1,16
|105,97
|21,12
|Высокодоходные облигации (ВДО)
|ЛК «Бизнес-Альянс»
|АЛЬЯНС 1P5
|0,04
|17
|08.05.27
|1,3
|89,32
|28,5
|«Квазар Лизин»
|КВАЗАРЛ-01
|0,1
|25
|31.08.28
|1,12
|99,62
|28,5
|СМАК
|СМАК БП02
|0,06
|15
|17.08.27
|1,22
|87,77
|28,27
|«Смарт Финансы»
|СмартФ1Р02
|0,2
|19
|15.12.26
|0,98
|94,21
|27,58
|«Агротек»
|АГТК БО-02
|0,12
|15
|22.07.27
|1,2
|88,94
|27,52
|«Денум Солюшнз»
|Денум 1Р1
|0,1
|27
|06.07.28
|1,92
|105,01
|27,35
|Агентство судебных взысканий
|АСВ 1Р03
|0,08
|25,75
|15.10.27
|1,56
|101,76
|26,92
|ЮУЛЦ
|ЮУЛЦ 1Р1
|0,09
|24
|29.09.28
|1,52
|100,08
|26,76
|Сибирский КХП
|СибКХП 1P3
|0,15
|25,5
|08.04.29
|2,3
|102,66
|26,73
|«ТЕХНО Лизинг»
|ТЕХЛиз 1P6
|0,3
|17
|24.11.28
|2,25
|87,68
|25,41
|Источник: оценки БК «Регион».