Компании, проведшие IPO в 2022–2025 годах, чьи акции подешевели по итогам трех кварталов текущего года

|
|Эмитент
|Тикер
|Цена размещения (руб.)
|Мин цена (руб.)
|Макс цена (руб.)
|Цена на 30.09.2025 (руб.)
|Изм. от цены размещения (%)
|Изм. от начала года (%)
|ВУШ
|WUSH
|185,0
|93,2
|242,9
|102,1
|-45
|-41
|Genetico
|GECO
|17,9
|24,0
|35,0
|24,7
|38
|-8
|Astra
|ASTR
|333,0
|285,8
|537,8
|309,2
|-7
|-34
|Henderson
|HNFG
|675,0
|502,6
|747,0
|519,8
|-23
|-15
|ЮГК
|UGLD
|0,6
|0,5
|0,9
|0,6
|5
|-23
|Совкомбанк
|SVCB
|11,5
|12,1
|19,0
|12,6
|10
|-11
|«Делимобиль»
|DELI
|265,0
|105,0
|229,0
|109,4
|-59
|-50
|«Диасофт»
|DIAS
|4500,0
|1962,0
|4750,0
|2078,5
|-54
|-51
|КЛВЗ
|KLVZ
|9,5
|3,0
|4,7
|3,1
|-67
|-18
|«Европлан»
|LEAS
|875,0
|500,5
|844,0
|514,0
|-41
|-28
|МТС Банк
|MBNK
|2500,0
|1123,0
|1715,0
|1233,5
|-51
|-6
|«Ива»
|IVAT
|300,0
|116,2
|238,8
|167,6
|-44
|-16
|«Элемент»
|ELMT
|0,2
|0,1
|0,2
|0,1
|-44
|-12
|«ВиРу»
|VSEH
|200,0
|62,3
|115,0
|67,0
|-66
|-21
|«Аренадата»
|DATA
|95,0
|95,5
|174,4
|99,1
|4
|-26
|«ДжетЛенд»
|JETL
|60,0
|26,1
|62,4
|38,3
|-36
|-36
|Источник:
|оценки ИК «Юнисервис Капитал».