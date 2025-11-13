Компании, проведшие IPO в 2022–2025 годах, чьи акции подешевели по итогам трех кварталов текущего года

Эмитент Тикер Цена размещения (руб.) Мин цена (руб.) Макс цена (руб.) Цена на 30.09.2025 (руб.) Изм. от цены размещения (%) Изм. от начала года (%) ВУШ WUSH 185,0 93,2 242,9 102,1 -45 -41 Genetico GECO 17,9 24,0 35,0 24,7 38 -8 Astra ASTR 333,0 285,8 537,8 309,2 -7 -34 Henderson HNFG 675,0 502,6 747,0 519,8 -23 -15 ЮГК UGLD 0,6 0,5 0,9 0,6 5 -23 Совкомбанк SVCB 11,5 12,1 19,0 12,6 10 -11 «Делимобиль» DELI 265,0 105,0 229,0 109,4 -59 -50 «Диасофт» DIAS 4500,0 1962,0 4750,0 2078,5 -54 -51 КЛВЗ KLVZ 9,5 3,0 4,7 3,1 -67 -18 «Европлан» LEAS 875,0 500,5 844,0 514,0 -41 -28 МТС Банк MBNK 2500,0 1123,0 1715,0 1233,5 -51 -6 «Ива» IVAT 300,0 116,2 238,8 167,6 -44 -16 «Элемент» ELMT 0,2 0,1 0,2 0,1 -44 -12 «ВиРу» VSEH 200,0 62,3 115,0 67,0 -66 -21 «Аренадата» DATA 95,0 95,5 174,4 99,1 4 -26 «ДжетЛенд» JETL 60,0 26,1 62,4 38,3 -36 -36 Источник: оценки ИК «Юнисервис Капитал».