Компании, проведшие IPO в 2022–2025 годах, чьи акции показали рост по итогам трех кварталов текущего года

|
|Эмитент
|Тикер
|Цена размещения (руб.)
|Мин цена (руб.)
|Макс цена (руб.)
|Цена на 30.09.2025 (руб.)
|Изм. от цены размещения (%)
|Изм. от начала года (%)
|CarMoney
|CARM
|3,2
|1,4
|2
|1,8
|-42
|25
|«Озон-Фарм»
|OZPH
|35
|39,2
|63,7
|50,1
|43
|21
|АПРИ
|APRI
|9,7
|10,5
|16,2
|12,7
|31
|20
|«Ламбумиз»
|LMBZ
|425
|402
|598
|477,5
|12
|17
|«ЕвроТранс»
|EUTR
|250
|109,2
|144,4
|134,9
|-46
|13
|«Промомед»
|PRMD
|400
|343,3
|501
|382,4
|-4
|8
|«Займер»
|ZAYM
|235
|134,9
|161,8
|141,1
|-40
|2
|МГКЛ
|MGKL
|2,5
|2,3
|2,9
|2,4
|-4
|1
|Источник:
|оценки ИК «Юнисервис Капитал».