Компании, проведшие IPO в 2022–2025 годах, чьи акции показали рост по итогам трех кварталов текущего года

Эмитент Тикер Цена размещения (руб.) Мин цена (руб.) Макс цена (руб.) Цена на 30.09.2025 (руб.) Изм. от цены размещения (%) Изм. от начала года (%)
CarMoney CARM 3,2 1,4 2 1,8 -42 25
«Озон-Фарм» OZPH 35 39,2 63,7 50,1 43 21
АПРИ APRI 9,7 10,5 16,2 12,7 31 20
«Ламбумиз» LMBZ 425 402 598 477,5 12 17
«ЕвроТранс» EUTR 250 109,2 144,4 134,9 -46 13
«Промомед» PRMD 400 343,3 501 382,4 -4 8
«Займер» ZAYM 235 134,9 161,8 141,1 -40 2
МГКЛ MGKL 2,5 2,3 2,9 2,4 -4 1
Источник: оценки ИК «Юнисервис Капитал».

