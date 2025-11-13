Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Динамика медианной предлагаемой ежемесячной зарплаты в вакансиях в Москве (тыс. руб.)

Профессиональная сфера 2025 год Динамика с начала года (%) Динамика за год
Юристы 119,485 9 19
Наука, образование 88,411 4 11
Рабочий персонал 106,098 5 6
Медицина, фармацевтика 100,015 5 11
Производство, сервисное обслуживание 115,508 10 16
Автомобильный бизнес 150,000 0 7
Страхование 117,694 11 11
Стратегия, инвестиции, консалтинг 161,040 7 7
Административный персонал 87,276 1 16
Добыча сырья 113,011 13 10
Продажи, обслуживание клиентов 114,126 12 14
Сельское хозяйство 122,075 11 12
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 123,133 12 20
Строительство, недвижимость 130,000 8 8
Искусство, развлечения, массмедиа 104,479 4 16
Розничная торговля 80,000 6 14
Высший и средний менеджмент 200,000 0 3
Домашний, обслуживающий персонал 90,000 -2 9
Туризм, гостиницы, рестораны 89,874 12 20
Закупки 120,000 8 19
Финансы, бухгалтерия 120,000 6 19
Информационные технологии 138,708 2 11
Безопасность 90,000 2 13
Транспорт, логистика, перевозки 110,000 -3 4
Маркетинг, реклама, PR 120,000 9 20
Управление персоналом, тренинги 110,000 5 10
Источник: hh.ru.

