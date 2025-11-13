Динамика медианной предлагаемой ежемесячной зарплаты в вакансиях в Москве (тыс. руб.)

Профессиональная сфера 2025 год Динамика с начала года (%) Динамика за год Юристы 119,485 9 19 Наука, образование 88,411 4 11 Рабочий персонал 106,098 5 6 Медицина, фармацевтика 100,015 5 11 Производство, сервисное обслуживание 115,508 10 16 Автомобильный бизнес 150,000 0 7 Страхование 117,694 11 11 Стратегия, инвестиции, консалтинг 161,040 7 7 Административный персонал 87,276 1 16 Добыча сырья 113,011 13 10 Продажи, обслуживание клиентов 114,126 12 14 Сельское хозяйство 122,075 11 12 Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 123,133 12 20 Строительство, недвижимость 130,000 8 8 Искусство, развлечения, массмедиа 104,479 4 16 Розничная торговля 80,000 6 14 Высший и средний менеджмент 200,000 0 3 Домашний, обслуживающий персонал 90,000 -2 9 Туризм, гостиницы, рестораны 89,874 12 20 Закупки 120,000 8 19 Финансы, бухгалтерия 120,000 6 19 Информационные технологии 138,708 2 11 Безопасность 90,000 2 13 Транспорт, логистика, перевозки 110,000 -3 4 Маркетинг, реклама, PR 120,000 9 20 Управление персоналом, тренинги 110,000 5 10 Источник: hh.ru.