Динамика медианной предлагаемой ежемесячной зарплаты в вакансиях в Москве (тыс. руб.)

|
|Профессиональная сфера
|2025 год
|Динамика с начала года (%)
|Динамика за год
|Юристы
|119,485
|9
|19
|Наука, образование
|88,411
|4
|11
|Рабочий персонал
|106,098
|5
|6
|Медицина, фармацевтика
|100,015
|5
|11
|Производство, сервисное обслуживание
|115,508
|10
|16
|Автомобильный бизнес
|150,000
|0
|7
|Страхование
|117,694
|11
|11
|Стратегия, инвестиции, консалтинг
|161,040
|7
|7
|Административный персонал
|87,276
|1
|16
|Добыча сырья
|113,011
|13
|10
|Продажи, обслуживание клиентов
|114,126
|12
|14
|Сельское хозяйство
|122,075
|11
|12
|Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|123,133
|12
|20
|Строительство, недвижимость
|130,000
|8
|8
|Искусство, развлечения, массмедиа
|104,479
|4
|16
|Розничная торговля
|80,000
|6
|14
|Высший и средний менеджмент
|200,000
|0
|3
|Домашний, обслуживающий персонал
|90,000
|-2
|9
|Туризм, гостиницы, рестораны
|89,874
|12
|20
|Закупки
|120,000
|8
|19
|Финансы, бухгалтерия
|120,000
|6
|19
|Информационные технологии
|138,708
|2
|11
|Безопасность
|90,000
|2
|13
|Транспорт, логистика, перевозки
|110,000
|-3
|4
|Маркетинг, реклама, PR
|120,000
|9
|20
|Управление персоналом, тренинги
|110,000
|5
|10
|Источник: hh.ru.