В Таганроге построят малоэтажки на месте снесенных домов

В Таганроге выставили на аукцион землю под строительство малоэтажных многоквартирных домов. Раньше на этих участках, общей площадью 2,9 тыс. кв. м, стояли аварийные дома. Об этом сообщает Domostroydon.ru со ссылкой на платформу «РТС-тендер».

Согласно опубликованной информации, основной лот включает территории по четырем адресам: ул. Ломоносова, 26-а; ул. Чехова, 290; ул. Панфилова, 27 и 27-а. Победитель получит участок в аренду на 5,5 лет. Стартовая цена годовой аренды составляет 6,9 млн руб.

Дополнительно на торги выставлен отдельный участок на ул. Михайловской, 76-а площадью 237 кв. м, предназначенный для коммерческого использования.

Заявки принимаются до 18 ноября 2025 года. Торги назначены на 21 ноября.

Валентина Любашенко