Ростовская область экспортировала в Абхазию 18 тонн молока и кормов

С территории Ростовской области в Абхазию с 27 октября по 1 ноября 2025 года экспортировано две партии молочной продукции и кормов для животных общим весом 18,7 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«В частности, с территории региона экспорту подлежала готовая молочная продукция (8,4 т) и корма для непродуктивных животных (10,3 т)»,— отметили в ведомстве. .

Вся экспортная продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

Наталья Белоштейн