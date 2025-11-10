В акватории сочинского порта утром и вечером проведут учебные стрельбы

В акватории морского порта Сочи в понедельник, 9 ноября, проведут учебные стрельбы. По данным пресс-службы администрации курорта в их Telegram-канале, тренировки проведут в два этапа — с 9:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Как отмечается, мероприятия проводятся в рамках плановой отработки действий военных подразделений. Жителей и гостей курорта призвали сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным ограничениям.

В мэрии подчеркнули, что подобные учения являются частью системы обеспечения безопасности на побережье и не представляют угрозы для населения и объектов гражданской инфраструктуры.

Мария Удовик