Назначены предварительные слушания по делу пилота, посадившего самолет в поле

Центральный районный суд Омска назначил на 19 ноября предварительные слушания по уголовному делу бывшего пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, посадившего самолет Airbus А-320 в пшеничном поле. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Авиатор обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Командир воздушного судна, по материалам СКР, якобы принял ряд ошибочных решений при выполнении рейса Сочи — Омск в сентябре 2023 года. После возникновения технической неисправности, которая, как считает следствие, не препятствовала посадке в аэропорту назначения, он направил самолет в Новосибирск. Произведенные расчеты остатка топлива оказались ошибочными, и лайнер произвел аварийную посадку. Жесткое приземление обошлось без жертв, медицинская помощь понадобилась только пяти пассажирам. Выдвинутые обвинения Сергей Белов отрицает.

Первоначально уголовное дело было направлено в новосибирский суд, однако летчик ходатайствовал о переносе слушаний в Омск, где проживает большинство свидетелей и потерпевших. Это прошение было удовлетворено.

Илья Николаев