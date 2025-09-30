Суд над пилотом, посадившим аэробус в поле под Новосибирском, пройдет в Омске

Дело пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, посадившего самолет в поле под Новосибирском, рассмотрит Центральный райсуд Омска, сообщил ТАСС. О переносе разбирательства из мирового суда Барабинского района Новосибирской области в столицу соседнего региона ранее попросил сам бывший командир воздушного судна. Свою просьбу господин Белов объяснил тем, что большинство свидетелей и потерпевших по делу живут в Омской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Самолет A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился на пшеничное поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, пострадавших среди них нет. При заходе на посадку в омском аэропорту и выпуске шасси самолета была обнаружена техническая неисправность — произошла утечка жидкости из «зеленой» гидросистемы, которая отвечает за обратную уборку шасси внутрь корпуса самолета и закрытие его створки, и влияет на управление самолетом при торможении и рулении по взлетно-посадочной полосе.

По версии следствия, Сергей Белов мог совершить безопасную посадку в Омске, однако, посчитав что топлива достаточно, принял решение лететь на запасной аэродром Новосибирска для устранения технических неполадок. Но произведенные расчеты остатка топлива в баках лайнера оказались неверными, и пилот принял решение о внеплановой посадке.

Действиями летчика авиакомпании причинен ущерб в размере более 118,9 млн руб., ранее сообщили в следственном управлении. Пилот не согласился с обвинениями в свой адрес и оценкой ущерба.

Михаил Кичанов