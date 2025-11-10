В Ростовской области средняя зарплата курьеров выросла на 18%
В ноябре 2025 года средняя предлагаемая зарплата курьеров в Ростовской области составила 140,8 тыс. руб. (в Ростове-на-Дону — 139 тыс. руб.), что на 18% больше, чем в тот же период прошлого года (117,8 тыс. руб.). Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные директора hh.ru Юг Олеси Лавреновой.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Отмечается, что в январе-ноябре 2025 года на Дону было опубликовано больше 3,6 тыс. вакансий для доставщиков, а в столице региона — более 1,8 тыс. вакансий. При этом в октябре на рынке курьерских услуг в Ростовской области отмечена острая нехватка кадров. На каждую вакансию приходится 3,5 активных резюме, что свидетельствует о высоком уровне конкуренции среди соискателей.
Работодатели предъявляют к курьерам следующие требования: «деловое общение», «работа в команде», «ответственность», «пунктуальность», «исполнительность», «вежливость», «осуществление курьерской доставки», «ведение телефонных переговоров», «внимательность», а также «поиск информации в Интернете».