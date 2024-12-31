В Екатеринбург прибыл поезд Деда Мороза

Стилизованный ретропоезд Деда Мороза прибыл на железнодорожный вокзал Екатеринбурга, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД). Его встретили несколько сотен родителей с детьми. На перроне была организована развлекательная программа, в ходе которой Дед Мороз и Снегурочка поздравили уральцев с Новым годом.

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Поезд Деда Мороза — развлекательный проект РЖД. В его состав входят: раритетный паровоз П36, вагон-лавка с сувенирами, фотокупе, вагон-ресторан. В поезде предусмотрена отдельная программа по заранее приобретенным билетам (включает общение с Дедом Морозом, квест, чаепитие или кукольный спектакль).

В сезоне 2024/2025 поезд Деда Мороза должен за 54 дня посетить 65 городов России. Согласно сайту РЖД, первую остановку он сделал в Тайшете, а завершить путешествие должен в Великом Устюге.

Николай Яблонский