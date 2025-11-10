Власти Краснодара ожидают, что по итогам 2025 года в бюджет города от туристического налога поступит 64,3 млн руб. По данным городского департамента финансов, по итогам третьего квартала этого года в Краснодаре работали 244 отеля и гостиницы, а поступления от турналога в городской бюджет за три квартала составили 58,6 млн руб. Чем привлекателен Краснодар, и почему он сих пор малоизвестен как туристический центр, «Ъ-Кубань» пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Сергей Ромашкин

Фото: предоставлено автором

«По итогам 2025 года сумма туристического налога в Краснодаре достигнет ожидаемого значения, поскольку промежуточный результат является очень позитивным. Краснодар — крупный деловой центр.

Сюда приезжает большой поток деловых туристов, которые останавливаются в отелях и являются источником туристического налога. Однако людей, приезжающих просто посмотреть город, мало.

Краснодар является транзитным городом для туристов, которые движутся на юг. Например, для тех, кто едет из Москвы, краевая столица — это очень удобная точка, в которой можно переночевать и затем отправиться в Анапу или Сочи. На мой взгляд, это скорее недостаток, чем преимущество: достигнув города, туристы намерены покинуть его как можно быстрее.

Наличие аэропорта — хорошая основа, благодаря которой Краснодар может стать туристическим центром. В аэропорту можно начать экскурсионную программу. Однако о ней должны знать.

Я считаю, что Краснодар малоизвестен как туристический центр. Необходимо заниматься серьезным продвижением города.

Нужно рассказывать о нем жителям соседних регионов, жителям Москвы и Санкт-Петербурга. К тому же городу есть что показать. Например, парк Галицкого. По моему мнению, это лучший парк в Европе. Кроме того, у Краснодара есть экскурсионные ресурсы на двухдневную программу».