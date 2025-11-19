Цифра ставится на главное место

После двух десятков лет экстенсивного развития (и пяти из них — в условиях расширяющегося содействия и ужесточающегося контроля государства) цифровая экономика выходит на плато: ключевые выборы направлений развития сделаны, на повестке дня — нормативное и технологическое обустройство «оцифрованного» пространства и рост скорее вширь, чем вверх. Это меняет повестку как для бизнеса, так и для регуляторов. Характер профильного форума «Цифровые решения» — он прошел в наццентре «Россия» 12–15 ноября при участии высших руководителей цифровой трансформации экономики — подтверждает предположение, что главное теперь отраслевое событие в ИТ было специально организовано правительством ради получения обратной связи от экономических субъектов — уже не о том, хотят ли они в цифровую экономику, а о том, какие правила игры в ней принципиальны. Это объясняет и отсутствие в «Цифровых решениях» громких новостей — для регуляторов важнее были интонации представителей бизнеса. Их Белый дом и будет теперь учитывать при прохождении развилок нацпроекта «Экономика данных» и экономики вообще.

Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Форум «Цифровые решения», прошедший 12–15 ноября и организованный правительством в партнерстве с мэрией Москвы, будет теперь ежегодным — такое решение было единогласно принято по итогам мероприятия. При всем при том вопрос «зачем понадобился еще один форум и почему в такой непривычной форме?» звучал в кулуарах «Цифровых решений» довольно часто, и у "Ъ" есть версия ответа.

Цифровая экономика — если подразумевать под ней восемь основных (связь, сервисы, софт, «железо», маркетплейсы и радиоэлектроника, искусственный интеллект и информбезопасность) и растущее множество вспомогательных отраслей, где правила игры определяет ИТ-сообщество — наиболее современная и «сделавшая себя сама» отрасль из тех, что вносят ощутимый вклад в ВВП. Прямо зафиксировать это было призвано вводное выступление на первой пленарной сессии главы правительства Михаила Мишустина — премьер сам наблюдал возникновение в РФ цифровой экономики с нуля и содействовал ему (от цифровизации ФНС, а затем и правительства в целом до масштабной господдержки отрасли). Вклад «цифры» в экономику составляет 2,4% ВВП, он вырос вдвое за последние пять лет и продолжает увеличиваться. Это важное обстоятельство — то, что «цифры» будет в реальной жизни все больше, очевидно, и правительство, которое учится новым методам управления на живой и сохраняющей высокий потенциал цифровой экономике, де-факто создает задел на будущее.

Именно поэтому открывать новый (не имеющий репутации — что важно для протокола) форум и приехал лично глава правительства, а национальную премию «Цифровые решения» вручал лично курирующий «цифру» вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Как отметил чиновник — «чтобы поддержать наиболее успешные цифровые решения и тиражировать их по всей стране. При этом мы награждаем не просто технологии, а проекты, которые уже сегодня приносят реальную пользу».

Выборку в 1277 заявок от 857 компаний обрабатывал экспертный совет из представителей Минцифры, правительства и администрации президента, профильных комитетов и руководителей ведущих ИТ-компаний — 8 проектов-лауреатов были отобраны в два этапа из шорт-листа в 160 наиболее достойных инициатив. Награждены были: «Р7 Офис» — российская среда для совместной работы и коммуникаций с использованием искусственного интеллекта, операционная система Astra Linux — самая популярная ОС отечественного производства, Yandex Cloud — решение для анализа МРТ мозга новорожденных, ускоряющее диагностику детского церебрального паралича, «Центр биометрических технологий» — типовое решение по информбезопасности в биометрии, «Центр хранения данных» — проект «ГосОблако», «Алгоритмика» — система развития навыков цифровой экономики для школьников и педагогов, НТЦ IPOTEI — отечественное ядро мобильной сети 4G — и ПАО МТС и ООО ИРТЕЯ — отечественные базовые станции связи.

Поддержка Михаила Мишустина и вручение премии стали главными медийными отражениями «Цифровых решений», при этом устойчивого новостного фона форум пока не дал. Этому есть объяснение, публично проявившееся буквально на той же первой пленарной сессии: основной задачей правительства при создании форума была не столько демонстрация успехов, сколько получение обратной связи от отрасли: как она видит себе оптимальные условия развития в момент «выхода на плато». В частности, поэтому и Дмитрий Григоренко превратил первую же пленарную сессию в непривычный экспресс-опрос (см. “Ъ” от 12 ноября): чиновник прямо интересовался у докладчиков (порой ставя их в непростое положение) не тем, что есть, а тем, что они видят возможным, что для этого нужно и как обеспечить сопоставимое и релевантное измерение полученных результатов.

То, что это так, “Ъ” подтвердил и в разговорах с участниками и организаторами. Более того, вечером 13 ноября статус этого «опроса» был еще раз повышен — закрытую неформальную встречу с руководителями компаний и объединений отрасли в рамках форума провел специально приехавший Михаил Мишустин. Состав ее участников по «джентльменскому соглашению» между ними не раскрывается, но как выяснил “Ъ”, тематика ее также касалась вопросов «обустройства» «цифры» в российской экономике.

То же (де-факто с растущей детализацией) происходило и на тематических сессиях «Цифровых решений». Так, господин Григоренко, обсуждая внедрение ИИ в госуправление, настаивал на том, что до появления ответов на вопросы «зачем» и «как оценить результат» делать этого не стоит: государство ограничено в средствах, чтобы тратить их на «погоню за хайпом». Глава Минцифры Максут Шадаев на «региональной» пленарке 14 ноября «Цифровая трансформация регионов: достижения и вызовы» доказывал значимость мнения конечного пользователя при внедрении цифровых технологий и приводил примеры того, как это работает. Так, в Калужской области робот совершает более 1 млн звонков для подтверждения записи к врачу, в Челябинской области ИИ помогает анализировать состояние площадок для твердых коммунальных отходов, а в Тюменской области ИИ используется для оповещения жителей о паводках через портал «Госуслуги». Московская область в 2025 году реализует порядка 500 проектов по цифровизации, в том числе содействие застройщикам в реализации проектов от идеи до строительства и перевод в электронную форму центров занятости, благодаря которому 45 зданий освободились и были использованы под детские сады и иные социальные учреждения.

Стоящие перед цифровыми «подотраслями» проблемы, отметим, довольно схожи: дорогие заемные средства и общее охлаждение экономики создают спрос на господдержку, однако Белый дом отчетливо доводит до компаний тезис, что для доступа к ней нужен конкретный и, главное, измеримый результат, по которому можно будет оценить эффективность затрат, будь то затраты на ИИ или на информбезопасность, которые только предстоит научиться мерить в деньгах (хотя наработки у компаний уже есть). Уход западных вендоров дал российским ИТ-компаниям новые возможности, но и поставил их перед выбором: делать замену тому же немецкому SAP или «замахиваться на большее». В то же время маленький (2% от мирового) внутренний рынок вынуждает компании ограничивать собственные инвестиции — и здесь Белым домом рынку уже предложена идея снижения затрат на конкуренцию всех со всеми в пользу разделения полей деятельности в координации с правительством, а на профильной сессии «Росатома» участники констатировали, что российские продукты достаточно зрелы и имеют все шансы завоевывать и внешние рынки (при наличии координации и «инфраструктурном» подходе, то есть продаже не столько готовых решений, сколько систем таких решений). Остается, впрочем, вопрос роста цен, выставляемых уже ИТ-подрядчиками самому государству (см. “Ъ” от 5 октября), и, соответственно, сложная развилка для ФАС — будет ли возвращен на этот рынок антимонопольный контроль.

Вся эта непростая атмосфера и подталкивает «цифру» к сотрудничеству вместо соперничества: даже на сессии о, казалось бы, непримиримом противостоянии айтишников и сектора информационной безопасности был констатирован постепенный переход к коллаборации — ради экономии ресурсов, чтобы предлагать бизнесу готовые безопасные решения по приемлемой для него цене и с наилучшими технологиями. Как отметил директор Мосбиржи по ИБ Сергей Демидов, «информационная безопасность, вооруженная ИИ, уже играет против хакеров с ИИ — и никакого выбора уже нет».

Роль же правительства — насколько это возможно, и прописать инфраструктуру для сотрудничества компаний в нормативных актах, подразумевая под «цифровыми решениями» не столько конкретные ИТ-продукты и «железо», сколько решения проблем, стоящих перед неизбежно цифровизирующейся экономикой и занятыми в ней конкретными людьми — для того чтобы эти решения найти, форум и собирали. Единственное же, из-за чего открыто расстраивался Дмитрий Григоренко,— что сам форум получился формальным внешне: вице-премьер отметил в аудитории непривычный избыток пиджаков и галстуков и явный дефицит молодежи «в кроссовках и свитерах» — но это, вероятно, через год уже будет исправлено.

Олег Сапожков