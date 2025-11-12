Смотр цифровых решений

12 ноября в наццентре «Россия» стартовал первый форум «Цифровые решения». В планах правительства — сделать эту площадку главной для обсуждения госполитики и инициатив компаний в «цифре». Несмотря на «детские болезни» организации и непривычный формат, «установочная» пленарная сессия первого дня с задачей, видимо, справилась. Приятную часть обязанностей организаторов — отметить масштабные достижения в цифровизации экономики — взял на себя премьер Михаил Мишустин, один из главных бенефициаров этого процесса в российской власти, превративший «цифру» в технологию работы правительства. Затем, однако, его заместитель Дмитрий Григоренко устроил отраслевым докладчикам (от маркетплейсов до кибербезопасности) своеобразный экспресс-опрос об успехах и проблемах — чиновник явно искал в докладах новые идеи и откровенно радовался, когда находил: они, вероятно, станут новыми направлениями работы Белого дома по цифровой трансформации.

Сложности с наполнением реальных интерьеров экспонатами «цифрового мира» порой веселят и самих руководителей цифровой экономики (в центре — Дмитрий Григоренко и Михаил Мишустин)

Открывший форум Михаил Мишустин в самом начале своего выступления заявил главную цель: «вместе определить стратегию дальнейшего развития IТ-отрасли». Она, как отметил премьер, занимает лидирующее место: вклад сектора в экономику удвоился до 2,4% ВВП (около 5 трлн руб.), за половину 2025 года продажи сектора (системы управления, операционные системы, базы данных, IТ-решения для бизнеса) выросли на 14,8%, инвестиции составили 300 млрд руб. Правительство IТ-сектор поддерживает — льготами на тарифы страховых взносов (15% против «общих» 30%), сохранен нулевой НДС на российское ПО — и в целом смотрит на него как на базу для «долгосрочного технологического лидерства» (активно используя эту базу в госуправлении).

Хотя охват выступления главы правительства был широк — от успехов в переходе на российские базовые станции в сотовой связи до кадровых достижений (всего в РФ 1,1 млн айтишников, 100 тыс. выпускников пришли в компании в 2025 году), было видно, что он торопится, явно желая оставить время для обсуждения задач и проблем, стоящих перед сектором. Его формат при активном участии «цифрового» вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко оказался довольно необычен. После короткого вступления о том, что в зале собрались люди, которые создают изнанку и «закулисье» системы отношений власти, бизнеса и общества в цифровой среде, от ПО и инфраструктуры до ИИ («Не во всех странах мира есть, а у нас — две модели»,— с гордостью отметил чиновник), и констатации, что «это результат совместной работы, но и вызовы перед нами общие», господин Григоренко предложил присутствующим «договориться об общем образе результата и этот результат сделать». «Правительство готово работать, мы натренированы»,— настаивал он.

Отраслевые доклады представителей крупнейших компаний цифровой экономики (успехи, проблемы, задачи) вице-премьер превратил в экспресс-опрос об их реальных возможностях развития.

Так, гендиректора МТС Инессу Галактионову чиновник спрашивал, может ли компания сделать ИИ-предупреждения абонентов о том, что им звонят мошенники (ответ положительный). Исполнительному директору Тиграну Худавердяну из «Яндекса» достался вопрос о том, готов ли бизнес делиться решениями с государством, если эти решения построены на государственных данных (ответ положительный, если государство не отдаст данные конкурентам). Бориса Нуралиева (главу 1С), требовавшего совместимости интерфейсов софта, прямо пригласил принять участие в создании «дорожной карты» по развитию ПО (ответ уклончивый — помогать бизнес готов, а работать за Минцифры — нет). Главу Т-Технологий Станислава Близнюка, попросившего о льготах для ИИ по аналогии с поддержкой IТ-сектора и о терпимости регуляторов к ошибкам поиска, господин Григоренко призвал научиться оценивать результаты внедрения технологии в деньгах — иначе «невозможно выбирать, во что вкладываться». Необходимость количественно обосновывать приоритеты, отметим, связана с ограниченностью ресурсов государства: власти давно уже говорят о приоритизации господдержки в отраслях, дающих наибольшую отдачу на вложенный рубль.

Этот же, видимо, один из главных вопросов «цифры» достался под финал сессии и сооснователю фонда развития кибербезопасности «Сайберус» Юрию Максимову, констатировавшему, что «цифра в России настолько обогнала кибербезопасность, что надо или тормозить цифру, или менять правила игры». Это реальная проблема и для государства — рост требований к безопасности государственных IТ после 2022 года потребовал переделки множества информсистем, и вице-премьера тема интересовала именно в разрезе измеримой, финансовой оценки кибербезопасности. Господин Максимов признал, что сектор только учится это делать — в частности, исследуя развитие механизма «баг баунти» (награды за обнаруженную «хакерами-исследователями» уязвимость) для финансовой оценки уровня безопасности (чем выше награда системы, которую сломать не смогли, тем выше ее надежность),— и попросил не допустить преследования «хакеров-исследователей».

Подводя итог «пленарки» первого дня, Дмитрий Григоренко отметил, обращаясь к залу: «Вы растете, мы не мешаем. Но чтобы дальше расти с такой динамикой, надо объединять усилия, а чтобы искусственный интеллект работал, должен в первую очередь работать естественный интеллект. Здорово, что ничего нового вы не сказали, все эти проблемы мы знаем, и их просто надо решать. Я уверен, что мы все это сделаем». Как именно — вероятнее всего, станет понятно из профильной сессии форума по практическому внедрению технологии ИИ в госуправление: ее чиновник проведет уже 13 ноября.

