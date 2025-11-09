От смягчения до ужесточения

После недельной работы с избирателями в регионах депутаты Госдумы возвращаются к пленарным заседаниям. В ноябре, согласно намеченным планам, им предстоит рассмотреть поправки к проекту федерального бюджета и принять несколько инициатив, связанных с обороной и безопасностью.

Главным событием месяца, согласно утвержденному 29 октября Думой календарю рассмотрения вопросов на ноябрь, станет продолжение обсуждения проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Его второе чтение ожидается 18 ноября, и в Белом доме уже анонсировали внесение в документ поправок, направленных в том числе на смягчение некоторых наиболее жестких налоговых новаций (см. “Ъ” от 7 ноября). Общение с кабинетом министров депутаты продолжат и в рамках правительственного часа 12 ноября, который будет посвящен развитию современных технологий в сельском хозяйстве. В нижней палате выступят вице-премьер Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза Оксана Лут, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

Кроме того, в ноябре ожидается первое чтение ряда важных правительственных инициатив.

Например, будут рассмотрены поправки к Уголовному кодексу (УК) в части усиления ответственности за дезертирство и самовольное оставление части для осужденных или подследственных, которые отправились на передовую.

Сейчас дезертирство в условиях боевых действий наказывается тюремным сроком от 5 до 15 лет (ст. 338 УК), хотя военнослужащий может быть освобожден от ответственности, если совершил свой проступок «вследствие стечения тяжелых обстоятельств». Правительство предлагает установить для таких бойцов наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, а также уточнить ответственность за «самоволку» (ст. 337 УК). Если военнослужащий отсутствовал в течение двух—десяти суток, ему будет грозить от двух до шести лет тюрьмы. За самовольное отсутствие от десяти дней до месяца предусматривается наказание от трех до восьми лет лишения свободы. Наконец, отсутствие более месяца может повлечь уже от 7 до 12 лет лишения свободы.

Другим законопроектом правительство предлагает выплачивать пенсии бывшим сотрудникам МЧС других стран, проживающим в России, наравне с военными и силовиками.

Также Дума планирует рассмотреть правительственные поправки к закону о военных судах. В случае принятия документа они смогут заниматься делами лиц без гражданства (апатридов).

«Внесение соответствующего изменения позволит надлежащим образом обеспечить защиту прав и законных интересов общества и государства от преступных посягательств»,— говорится в пояснительной записке.

Наиболее заметные депутатские инициативы тоже касаются вопросов безопасности. Так, во втором чтении палата обсудит поправки к закону «О полиции» группы депутатов-единороссов и сенаторов во главе с председателем комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом и главой комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Авторы предлагают отменить обязательную стажировку при поступлении на службу в органы внутренних дел (ОВД). Стажировка длительностью от двух до шести месяцев, которую проходят полицейские-новобранцы, «негативно отражается на процессе комплектования ОВД», говорится в пояснительной записке. Заменить ее предлагается индивидуальным обучением под руководством непосредственного начальника и наставника из числа опытных сотрудников. При рассмотрении проекта в первом чтении оппозиция выражала опасения, что новый порядок плохо отразится на уровне подготовки полицейских, и предлагала решить проблему недокомплекта путем повышения зарплат, но думское большинство эту идею не поддержало (см. “Ъ” от 8 октября).

В первом чтении должен быть рассмотрен законопроект группы сенаторов о продлении в новых регионах до 1 января 2027 года срока хранения оружия, разрешение на которое было выдано властями Украины.

Пока для этого предусмотрен переходный период до 1 января 2026 года. Авторы проекта объясняют необходимость его принятия тем, что на присоединенных территориях частично отсутствуют медицинские информационные системы, в которых должны храниться результаты освидетельствований, необходимых для выдачи разрешений на оружие. Кроме того, в этих субъектах пока нет аккредитованных организаций, проводящих сертификацию оружия.

Наконец, еще одна инициатива в очередной раз расширяет перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

Законопроект внесла группа единороссов во главе с вице-спикером Ириной Яровой. В случае его принятия можно будет признавать социально ориентированными (и, соответственно, имеющими право на господдержку) НКО, занимающиеся поиском захоронений останков жертв геноцида советского народа и установлением их имен.

Ксения Веретенникова