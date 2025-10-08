Карьерный прирост

Госдума 7 октября одобрила в первом чтении законопроект об отмене обязательной стажировки при поступлении на службу в органы внутренних дел (ОВД). По мнению его авторов, это поможет решить проблемы с комплектованием личного состава. Оппозиционеры пугали коллег угрозой снижения уровня подготовки полицейских и предлагали бороться с недокомплектом путем повышения зарплат, но переубедить большинство не смогли.

Законопроект внесла в Думу группа сенаторов и депутатов-единороссов. По действующему законодательству, полицейские-новобранцы проходят стажировку сроком от двух до шести месяцев, во время которой проверяется их уровень подготовки и соответствие должности. Но сейчас эта процедура «негативно отражается на процессе комплектования ОВД», в том числе в приграничных с Украиной регионах, отмечается в пояснительной записке. Принятие же инициативы, по мнению парламентариев, позволит новичкам быстрее влиться в работу. Стажировку предполагается заменить индивидуальным обучением под руководством непосредственного начальника и наставника из числа опытных сотрудников. Кроме того, предлагается изменить срок контракта с сотрудником, впервые поступившим на службу в полицию: сейчас он заключается на четыре года, а в случае принятия поправок срок составит от одного до пяти лет. По замыслу авторов, это позволит упростить процедуру увольнения, если возникнет такая необходимость.

Соавтор проекта, зампред комитета Думы по безопасности Эрнест Валеев («Единая Россия») сообщил коллегам, что отбор полицейских — «один из самых жестких во всей правоохранительной системе». «От полугода до года претендент проверяется с помощью специальных методов, после этого проходит полгода стажером, после этого обучается очно в специальном центре и только после этого поступает на службу. А во время стажерства он еще получает зарплату только 50%»,— рассказал депутат. Новый порядок не снизит планку отбора, но поможет оптимизировать процедуру приема, заверил господин Валеев, более 35 лет отработавший в прокуратуре.

Бывшему прокурору тут же ответил бывший замминистра внутренних дел Бурятии Вячеслав Мархаев (КПРФ). Он выразил уверенность, что «хронический недокомплект личного состава МВД» во многом связан с низкими зарплатами, недостаточным социальным пакетом и «отсутствием должного престижа этой профессии». Заодно он предположил, что новый порядок плохо отразится на уровне подготовки полицейских. Эрнест Валеев про низкие зарплаты говорить не стал, но пообещал, что проверок и работы с наставником для хорошей подготовки будет достаточно.

Коммунистов, однако, это не убедило. «Ну вот просто отменим сейчас стажировку, наберем с улицы личный состав, дадим ему оружие при такой низкой заработной плате и отправим, так сказать, исполнять обязанности сотрудников органов внутренних дел…» — нарисовал печальную картину другой член фракции КПРФ Ренат Сулейманов, тоже предложивший поднять полицейским зарплату. Господин Валеев заявил, что эти проблемы комплексно решаются Думой и правительством, а затем поделился личным опытом: «После окончания института я полгода был стажером, хотя выполнял работу, которую выполняет следователь. И это никаким образом не отразилось на качестве работы, кроме того, что я получал меньше, чем мог бы». Кстати, в прокуратуре, добавил депутат, институт стажерства «давно отменили».

Финансовую тему подхватили и другие оппозиционеры. Так, Михаил Делягин («Справедливая Россия — За правду», СРЗП) предложил в рамках обсуждения проекта бюджета позвать в Думу министра внутренних дел Владимира Колокольцева, «чтобы он рассказал, сколько денег не хватает». Эрнест Валеев напомнил, что об этом глава МВД уже рассказывал в своем отчете перед Думой (см. “Ъ” от 20 октября 2022 года) «и эту проблему мы пытаемся решить каждый раз при формировании бюджета». А Андрей Кузнецов (СРЗП) поинтересовался, почему такие серьезные поправки не разработало само МВД. Соавтор проекта ответил, что депутаты работали в тесном контакте с правоохранителями и МВД инициативу поддерживает.

Тут уже не выдержал председательствующий Иван Мельников (КПРФ), который призвал коллег «не обсуждать в целом все проблемы МВД», а вернуться к законопроекту. Но критика на этом не закончилась. Тот же Михаил Делягин, выступая от фракции, заявил, что при общении с полицейскими у него «не возникает ощущения, что они прошли какую-то избыточную подготовку», а наоборот, кажется, что им стоило бы «годик где-нибудь поучиться». Однако большинство депутатов согласились с тем, что стажировка — это лишнее. В итоге за законопроект было подано 350 голосов, против — 4, и еще 23 депутата воздержались.

Ксения Веретенникова