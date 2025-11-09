В Таганроге постепенно восстанавливают энергоснабжение после аварии на высоковольтной линии. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Потребителям, которые попали в зону локального технологического нарушения, электричество подают по резервным схемам.

Аварийные бригады полностью восстановят подачу электроэнергии в течение двух часов.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», из-за аварийного отключения высоковольтной линии без света остались несколько районов Таганрога. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Также ведомство контролирует соблюдение прав потребителей, в домах которых отключили свет.

Мария Хоперская