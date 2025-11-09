В Таганроге постепенно восстанавливают энергоснабжение после аварии
В Таганроге постепенно восстанавливают энергоснабжение после аварии на высоковольтной линии. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Потребителям, которые попали в зону локального технологического нарушения, электричество подают по резервным схемам.
Аварийные бригады полностью восстановят подачу электроэнергии в течение двух часов.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», из-за аварийного отключения высоковольтной линии без света остались несколько районов Таганрога. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Также ведомство контролирует соблюдение прав потребителей, в домах которых отключили свет.