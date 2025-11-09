Пассажиры парома Sea Bridge получат авиабилеты

Все пассажиры парома Sea Bridge, который прибыл из Трабзона к побережью Сочи, но не получил разрешения на заход в порт, будут доставлены к своим пунктам назначения за счет компании-оператора. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор «СВС шиппинг» Сергей Туркменян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По его словам, после возвращения судна в Турцию пассажирам предоставят авиабилеты до мест, куда они направлялись изначально. Он отметил, что все дни стоянки на рейде у берегов Сочи люди находились в комфортных условиях и получали бесплатное трехразовое питание.

Паром Sea Bridge вышел из Трабзона вечером 5 ноября и на следующее утро прибыл к Сочи, где ожидал разрешения на швартовку. На его борту находились 20 пассажиров — 18 граждан России и двое граждан Турции. Несмотря на получение допуска во внутренние воды России и завершение досмотра вечером 7 ноября, судно так и не было принято в порт.

Ранее паром совершил тестовый рейс, однако из-за несогласованных процедур безопасности был возвращен. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев тогда отмечал, что организация международных паромных перевозок возможна только при полном обеспечении безопасности, особенно в условиях курортного региона.

Маршрут Трабзон—Сочи планировалось возобновить впервые за 14 лет: регулярное сообщение по этому направлению существовало с 1993 по 2011 год.

Вячеслав Рыжков