В России арестовали несколько человек за работу на СБУ

Группа людей, состоящая из российских граждан и иностранцев, была арестована по уголовному делу об участии в террористическом сообществе. Их обвиняют в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Версии следствия о том, чем именно занимались эти люди, не приводятся. Сколько человек суд отправил в СИЗО, агентство также не уточняет, но пишет, что их было «почти десять». Кроме этих задержанных в деле фигурируют и другие, пока не установленные лица. Основным фигурантом этого дела проходит иностранец, который, по версии следствия, установил связь с СБУ. Известно, что обвиняемые сейчас находятся в следственных изоляторах Москвы, включая тюрьму «Лефортово».

В России периодически задерживают людей, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. В октябре ФСБ задержала 26-летнего мужчину за передачу Украине координат объектов ПВО, в отношении него возбудили уголовное дело о госизмене. В том же месяце ФСБ задержала жительницу Донецка за передачу СБУ данных о машинах чиновников. В августе двух человек задержали за то, что они планировали собирать информацию о военных объектах в Приморье.