ФСБ задержала подозреваемого в передаче координат объектов ПВО Москвы

Сотрудники ФСБ задержали в Москве мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ. По версии следствия, он передавал украинским спецслужбам информацию о том, где расположены объекты ПВО в Подмосковье и Краснодарском крае. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В отношении 26-летнего задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). ФСБ заявила, что он передавал информацию «украинским кураторам» через мессенджер Telegram. Среди прочего он сообщал координаты местности для наведения ракет и беспилотников, заявили в ведомстве.

ЦОС подчеркнул, что задержанный признал вину и сообщил, что в 2019-2020 годах ездил на Украину для участия в митингах и там познакомился с военнослужащими.