ФСБ задержала двух жителей Приморья за сотрудничество с СБУ

Сотрудники ФСБ в Приморье задержали двух местных жителей, сотрудничавших со Службой безопасности Украины. Об этом заявили в Центре общественных связей ведомства. В отношении задержанных возбудили уголовное дело о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством. Фигурантов отправили под арест.

По версии следствия, россияне общались с украинскими кураторами через мессенджер Telegram и планировали собирать информацию о военных объектах в регионе.

В ФСБ уверены, что задержанные осознавали угрозу безопасности России при передаче собранных ими сведений. Сейчас силовики устанавливают причастность задержанных к другим правонарушениям.

Никита Черненко