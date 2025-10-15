ФСБ задержала жительницу Донецка за передачу СБУ данных о машинах чиновников

Жительница Донецка задержана по подозрению в сотрудничестве со службой безопасности Украины (СБУ), сообщила ФСБ России. По ее данным, женщина передавала представителю СБУ информацию об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий города.

Согласно пресс-релизу ФСБ, женщина забрала из тайника контейнер с компонентами самодельного взрывного устройства и переместила его в аналогичный тайник, «используемый в диверсионно-террористических целях». После этого ее задержали.

В отношении задержанной возбудили дело по статьям о госизмене (ст. 275 УК), а также о сбыте взрывных устройств (ч. 3 ст. 222.1 УК). Имя и другие подробности о фигурантке дела не приводятся.

ФСБ неоднократно задерживала подозреваемых в сотрудничестве с СБУ. В частности, в октябре было направлено в суд дело 22-летнего жителя Керчи, который в январе 2024 года передал украинским спецслужбам координаты размещения подразделений Минобороны России.