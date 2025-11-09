Парому из Турции не дали войти в порт Сочи после двух суток ожидания

Паром Seabridge, который вышел из турецкого Трабзона 5 ноября и отправился в российские воды, не получил разрешения на вход в порт Сочи. Судно ожидало разрешения больше двух суток. Сейчас паром возвращается в Турцию, сообщил руководитель компании-организатора маршрута ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян.

«Получили все заключения, что судно соответствует всем требованиям безопасности. И мы думали, что еще вчера встанем к причалу... Сегодня дали отказ»,— сообщил он «Известиям».

На борту находятся 20 пассажиров — 18 граждан России и двое граждан Турции. Как сообщала «Газета.ру», у нескольких пассажиров парома истекло время легального пребывания в Турции, и по возвращении в Трабзон их могут там не принять. У некоторых пассажиров из-за задержки «сгорели» авиабилеты, сообщал RT.

Как заявляли в администрации Краснодарского края, запуск парома между Сочи и турецким Трабзоном не состоится, пока не будут решены вопросы обеспечения безопасности. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев называл запуск регулярного сообщения между Россией и Турцией «преждевременным и небезопасным».

Это был первый за 14 лет рейс из Трабзона до Сочи. Seabridge вышел из турецкого порта вечером 5 ноября, доплыл до берегов Сочи через 12 часов, но российская сторона не приняла судно. Сначала оно ждало разрешения на вход в российские воды, а после проходило проверку, когда находилось на рейде акватории города-курорта.