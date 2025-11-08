Паром Seabridge из Трабзона более восьми часов проверяют в порту Сочи

Первый за 14 лет паром из Турции Seabridge более восьми часов проверяют в порту Сочи, передает «РИА Новости». До этого он более суток ожидал разрешения на вход в порт. На борту находятся 20 пассажиров.

Первый регулярный рейс между Трабзоном и Сочи вечером 5 ноября. Время в пути должно было составить около 12 часов. Примерно в 9:30 6 ноября паром остановился в нескольких милях от берега Сочи из-за отсутствия разрешения на вход в территориальные воды России. Утром 7 ноября Seabridge получил разрешение.

На борту находятся 18 граждан России и двое граждан Турции. Представитель компании Liderline Мустафа Чакыр говорили «РИА Новости», что продовольствие на пароме рассчитано на 10 дней. Пассажиры судна сообщали, что еда на борту не предусмотрена, есть только питьевая вода. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, рейс проводили без согласия со стороны властей региона.