В ДТП на Крымском мосту погибли два человека

Водитель и пассажир автомобиля Mercedes погибли в ДТП на Крымском мосту, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, когда обгонял пассажирский автобус. Машина врезалась в бетонное ограждение и перевернулась.

Автомобиль ехал со стороны Тамани. ДТП произошло около 20:50 мск. В аварии также пострадали двое детей. Их доставили в больницу. МВД выложило фотографии с места происшествия: на них видно сильно поврежденный автомобиль, сотрудников ДПС и спасателей.