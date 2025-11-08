В России за три часа сбили 15 беспилотников

Российские ПВО между 20:00 и 23:00 мск сбили 15 беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны. 12 из них сбиты над Крымом, два — над черным морем, один — над Ростовской областью.

Губернаторы регионов не сообщали о последствиях налета. Предыдущая атака на российскую территорию длилась с 12:00 до 20:00 мск, сообщали в Минобороны. Тогда тоже были сбиты 15 беспилотников. В Курской области пострадал человек, в Белгородской области больше 20 тыс. человек остались без света.