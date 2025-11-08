Мирный житель ранен при ударе БПЛА в Курской области

Деревня Яньково Рыльского района подверглась атаке ВСУ. При ударе БПЛА по гражданскому автомобилю пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Мужчина получил незначительный ожог головы. От госпитализации он отказался. Автомобиль пострадавшего полностью сгорел.

За этот период, согласно данным Минобороны России, над Курской областью был сбит один беспилотник. Всего над Россией с 9:00 до 12:00 мск уничтожены восемь беспилотников.