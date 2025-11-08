Силы ПВО сбили 15 беспилотников ВСУ над регионами России

Средства ПВО уничтожили 15 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами, а также акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты с 12:00 до 20:00 мск. Больше всего — девять БПЛА — над Крымом. По два беспилотника уничтожили над Вологодской и Белгородской областями. Еще по одному — над Курской областью и Черным морем.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, более 20 тыс. жителей региона остались без света в результате падения обломков дронов. Губернатор Курской области Александр Хинштейн 8 ноября сообщал об одном пострадавшем в результате атаки. Главы остальных регионов атаку пока не комментировали.