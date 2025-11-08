Лавров: РФ не получала от США разъяснений после слов Трампа о ядерных испытаниях

Россия пока не получила по дипломатическим каналам разъяснений по поводу заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дональд Трамп поручил Пентагону начать тестирование ядерного оружия из-за «программ испытаний других стран». По оценкам господина Лаврова, в США нет единого понимания, что имел в виду американский президент.

«Неясно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия или о проведении подкритических испытаний,— сказал глава МИД РФ журналистам (цитата по «РИА Новости»).— Или же Трамп действительно говорил о намерении Вашингтона возобновить натурные ядерные испытания».

Глава МИД РФ добавил, что поручение президента России Владимира Путина по ядерным испытаниям уже находится в работе. 5 ноября Владимир Путин призвал проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям. При этом в Кремле уточнили, что Россия не планирует отходить от Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний.