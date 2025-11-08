Лавров заявил о начале работы над поручением Путина после Совбеза 5 ноября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что работа над поручением президента Владимира Путина после заседания Совета безопасности по ядерным испытаниям уже принята к исполнению и находится в работе.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«О результатах общественность будет проинформирована»,— уточнил господин Лавров в беседе с журналистами (цитата по ТАСС).

Заседание постоянных членов Совбеза прошло 5 ноября. Темой встречи стала перспектива возобновления ядерных испытаний. По итогам заседания Владимир Путин поручил членам Совбеза проработать предложения по подготовке к соответствующим испытаниям. Сергей Лавров на встрече не присутствовал.