Лавров заявил о начале работы над поручением Путина после Совбеза 5 ноября
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что работа над поручением президента Владимира Путина после заседания Совета безопасности по ядерным испытаниям уже принята к исполнению и находится в работе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
«О результатах общественность будет проинформирована»,— уточнил господин Лавров в беседе с журналистами (цитата по ТАСС).
Заседание постоянных членов Совбеза прошло 5 ноября. Темой встречи стала перспектива возобновления ядерных испытаний. По итогам заседания Владимир Путин поручил членам Совбеза проработать предложения по подготовке к соответствующим испытаниям. Сергей Лавров на встрече не присутствовал.