Градозащитники о доме Лялевича: «Дом просто крушит целиком тяжелая техника»

Вопреки заявлениям Смольного и администрации Адмиралтейского района, техника полностью сносит дом Лялевича на улице Розенштейна в Санкт-Петербурга вместо демонтажа аварийных участков перекрытий. Об этом заявляет петербургское градозащитное движение «Живой город».

Дом Лялевича на улице Розенштейна, 39

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Дом Лялевича на улице Розенштейна, 39

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

«У нас есть информация, что решение снести дом целиком было принято еще вчера. Насколько это оправдано безопасностью людей — судить не можем»,— говорится в публикации.

Здание 1904 года постройки по адресу: улица Розенштейна, 39, известное как дом архитектора Лялевича, было признано аварийным и расселено еще в 2010 году. С тех пор оно пустовало, в 2021 году там неоднократно случались пожары.

Утром 7 ноября в доме обрушилась часть стены. По данным прокуратуры Петербурга, в результате инцидента никто не пострадал. Ведомство начало проверку.

После этого в Смольном сообщили о намерении провести противоаварийные работы, а пресс-служба администрации Адмиралтейского района написала о начале демонтажа аварийных участков перекрытий.

Артемий Чулков