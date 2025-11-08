В Петербурге начали демонтировать аварийные конструкции дома Лялевича на Розенштейна

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга начался демонтаж аварийных участков перекрытий расселенного дома по адресу: улица Розенштейна, 39. Работы стартовали после решения городской комиссии по ЧС, принятого накануне в связи с обрушением части конструкций исторического здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба администрации Адмиралтейского района Фото: Пресс-служба администрации Адмиралтейского района Фото: Пресс-служба администрации Адмиралтейского района Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба администрации Адмиралтейского района Фото: Пресс-служба администрации Адмиралтейского района Фото: Пресс-служба администрации Адмиралтейского района

Как сообщили 8 ноября в администрации района, после завершения демонтажа будет восстановлено движение по одной полосе улицы Розенштейна на участке от набережной Обводного канала до улицы Ивана Черных.

Здание 1904 года постройки, известное как дом архитектора Лялевича, было признано аварийным и расселено еще в 2010 году. С тех пор здание пустовало, в 2021 году в нем неоднократно случались пожары.

Утром 7 ноября в доме обрушилась часть стены. По данным прокуратуры Петербурга, в результате инцидента никто не пострадал. Ведомство начало проверку.

Артемий Чулков