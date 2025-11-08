Belga: ЕК не убедила Бельгию использовать российские замороженные активы

Представителям Еврокомиссии (ЕК) на встрече с бельгийской делегацией 7 ноября не удалось добиться ее согласия на использование замороженных российских активов. Об этом сообщило агентство Belga.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выступил против предложения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об использовании активов РФ, следует из публикации.

«Де Вевер утверждал, что его правительство не получило достаточных гарантий защиты Бельгии от потенциальных финансовых и правовых рисков в случае размораживания российских средств. Комиссия утверждала, что риски преувеличены, и что предложение не является конфискацией активов»,— пишет агентство.

На этой неделе издание Politico сообщило, что на переговорах 7 ноября ЕК собиралась предоставить Бельгии меморандум об альтернативных вариантах финансирования Украины. Переговоры были назначены после того, как министры финансов стран Евросоюза не смогли добиться прогресса по вопросу использования активов РФ для выдачи кредита Украине в €140 млрд. В Еврокомиссии предупредили, что из-за этого финансирование Киева может остановиться в следующем году.

Бельгия выступает против использования российских активов, поскольку опасается репутационного ущерба и встречных исков. 23 октября Барт Де Вевер заявил, что Бельгия заблокирует решение Евросоюза о конфискации, если остальные члены ЕС не разделят риски. В середине октября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс говорил, что Еврокомиссия рассчитывает провести экспроприацию замороженных активов России до конца текущего года.