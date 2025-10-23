Бельгия заявила о готовности заблокировать конфискацию российских активов

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что страна заблокирует решение Евросоюза о конфискации замороженных российских активов, если остальные члены ЕС не разделят риски. Он отметил, что в Союзе до сих пор не привели законных обоснований для использования этих активов. Премьер подчеркнул, что при принятии такого решения ЕС должен будет готовиться к искам от западных компаний. Москва отберет у них распложенные в России активы в качестве ответной меры, пояснил он.

«Так что если вы хотите это сделать (использовать российские активы для выдачи кредита Украине.— “Ъ”), нам придется сделать это всем вместе. Мы хотим гарантий, что в случае необходимости возврата денег каждое государство-член ЕС внесет свою лепту»,— сказал Барт де Вевер по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).

ЕС планирует предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму €140 млрд. Средства могут выделить под залог замороженных резервов Банка России, большая часть которых хранится в депозитарии Euroclear в Брюсселе. 16 октября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщил, что ЕК рассчитывает провести экспроприацию замороженных активов России до конца 2025 года.