Politico: власти Бельгии обсудят с ЕК использование замороженных активов России

Представители правительства Бельгии и руководства Еврокомиссии встретятся 7 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить зашедший в тупик вопрос о замороженных российских активах. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. Стороны хотят обсудить способы использовать активы для выдачи кредита Украине в 140 млрд евро.

Переговоры назначены после того, как министры финансов стран Евросоюза не смогли добиться прогресса по этому вопросу. В ЕК предупредили, что в 2026 году финансирование Украины может закончиться. Если к этому времени страны не согласуют план по использованию российских активов, им придется поддерживать Киев за счет собственных бюджетов.

Собеседники Politico сообщают, что на переговорах ЕК представит Бельгии меморандум об альтернативных вариантах финансирования Украины. Премьер-министр Барт де Вевер может согласиться на конфискацию российских активов, когда увидит, что у ЕС нет других «жизнеспособных вариантов», отмечает издание.

Бельгия выступает против конфискации активов, так как большая их часть находится в брюссельском депозитарии Euroclear. Страна опасается репутационного ущерба и встречных исков. 23 октября Барт де Вевер заявил, что страна заблокирует решение Евросоюза о конфискации, если остальные члены ЕС не разделят риски.

С 2022 года страны ЕС и G7 заморозили около 280 млрд российских активов и периодически направляют доходы от них Украине.16 октября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщил, что ЕК рассчитывает провести экспроприацию активов до конца 2025 года.