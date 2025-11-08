Глава Минобороны КНДР пообещал ответить на угрозы безопасности США

КНДР будет демонстрировать «более наступательные действия» в ответ на угрозы безопасности со стороны США. Об этом заявил министр обороны КНДР Но Гван Чхоль, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В такой обстановке, когда форсируются объединенные воздушные учения США и РК Freedom Flag, появление ударной группы сверхкрупного атомного авианосца “Джордж Вашингтон”, входящей в состав 7-го флота американских ВМС, говорит о превышении критической точки, придавая новую переменную напряженности ситуации на Корейском полуострове»,— заявил Но Гван Чхоль.

Визит министров обороны Республики Корея и США в пограничный район с КНДР «подогрел лихорадку войны», заявил Но Гван Чхоль. Он добавил, что на переговорах стороны обсуждали вопросы укрепления сил сдерживания в отношении КНДР, а также ускорение интеграции ядерных сил Соединенных Штатов. По словам министра, действия США и Республики Корея отражают намерения этих стран «до конца противостоять КНДР».