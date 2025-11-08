Guardian: ЕС создаст Центр противодействия дезинформации со стороны России

Власти Евросоюза планируют создать Центр демократической устойчивости для противодействия дезинформации со стороны России и некоторых других стран. В документе Еврокомиссии, который получила газета The Guardian, написано, что Россия «наращивает гибридные атаки, ведя против Европы битву за влияние».

В документе также указано, что для «распространения лживых нарративов» власти России используют «манипуляции и фальсификацию исторических фактов». The Guardian пишет, что дезинформация распространялась на веб-сайтах, которые имитируют европейские СМИ — Die Welt, Le Point, La Stampa и Polskie Radio.

Аналогичные инструменты использует Китай, написано в документе. Власти ЕС также утверждают, что страна использует частные PR-компании «для создания, усиления и отмывания контента, соответствующего политическим интересам Китая во всем мире».

Центр демократической устойчивости по борьбе с дезинформацией объединит работу всех стран ЕС. Государства-кандидаты и страны, которые рассматривают вступление в объединение, смогут присоединиться к работе добровольно. Задачей Центра станет «обмен информацией и ранними предупреждениями» о возможных манипуляциях со стороны других государств.