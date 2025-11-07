ФАС не согласился с жалобой на торги по капремонту липецкого аэропорта

ФАС России признала необоснованной жалобу ГК «Солидарность» на результаты конкурса по определению подрядчика для капремонта аэропорта в Липецке за 1,1 млрд. Сведения об этом были опубликованы на портале госзакупок. На данный момент определение подрядчика по-прежнему приостановлено.

ГК «Солидарность» заявляла в своей жалобе, что комиссия неправомерно не учла ряд приложенных к их заявке контрактов, подтверждавших наличие у подрядчика соответствующего опыта. В частности, речь идет о госконтракте на строительство школы на 1,2 тыс. мест в Лебедяни Липецкой области. Также в «Солидарности» заявили, что считают избыточным требование заказчика о наличии у подрядчика опыта работы с «особо опасными, технически сложными и уникальными» объектами капстроительства.

Конкурс на капремонт липецкого аэропорта был объявлен ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» в начале октября. Начальная цена составляла 1,089 млрд руб. Название компании-победителя, предложившего за свои услуги 1,084 млрд руб., не раскрывалось. Второй участник оценил свои услуги в 1,089 млрд руб. Подрядчику необходимо выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы в течение 782 дней с даты заключения контракта, средства на них будут выделяться в 2025–2027 годах. Гарантия составит от одного года до пяти лет на разные виды работ.

В феврале 2023 года правительство Липецкой области передало аэропорт в аренду на 30 лет московскому ООО «Международный аэропорт Липецк». На торгах начальная стоимость аренды объекта составляла 9,2 млн руб. в год (около 300 млн руб. за все время). За этот период инвестор планировал вложить в ремонт и развитие аэропорта 500 млн руб.

В ноябре 2024 года подведомственное Росавиации ФГУП «Государственный проектно-изыскательный и научно-исследовательский институт гражданской авиации "Аэропроект"» выиграло контракт на разработку проектной и рабочей документации для капремонта аэропорта. Работы были оценены в 30,5 млн руб., их нужно было выполнить до 30 июля 2025 года. Уточнялось, что ремонт аэропорта Липецка запланирован на 2025–2026 годы.

Ульяна Ларионова